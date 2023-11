Fußball-Kreispokal Xanten fordert im Viertelfinale Budberg heraus

Beim letzten Aufeinandertreffen am Fürstenberg zwischen dem TuS Xanten und SV Budberg fielen zehn Treffer. In einem wilden Spiel trennten sich die Teams in der Bezirksliga vor knapp 13 Monaten 5:5. Am Dienstag, 20 Uhr, sehen sich die Mannschaften wieder, gespielt wird allerdings nicht auf dem Rasenteppich, sondern auf Asche bei schlechter Beleuchtung. Und die Gäste sind mittlerweile Landesligist. TuS-Trainer Johannes Bothen sieht seine Elf daher in der Außenseiterrolle. „Budberg wird sicherlich wieder früh anlaufen und pressen. Ob ich mit Dreier- und Viererkette spielen lasse, steht noch nicht fest“, sagte der Coach am Montag. Sicher ist aber, dass die Defensivakteure Tim Reuters sowie Lars Neinhuis in die Startelf rutschen werden.