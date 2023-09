In Schwafheim gewonnen 5:1-Sieg im Kreispokal bestätigt Budbergs Aufwärtstrend

In Schwafheim beim 5:1 (3:0) veränderte Wilke die Anfangself auf acht Positionen. Auch der 17-jährige Jannis Broß durfte von Beginn an ran. Der Youngster machte seine Sache gut. „Zwischenzeitlich hatten wir neun Spieler auf dem Platz stehen, die jünger als 22 Jahre sind“, so der SVB-Coach und nannte dies als Erklärung für die kurze Schwächephase nach der Pause. Den Einzug ins Achtelfinale, wo’s gegen den TV Asberg geht, sicherten Oliver Nowak (2), Moritz Paul, Emanuel Amissah sowie Fynn Eckhardt mit ihren Treffern. Schwafheims Ehrentor gelang Danilo Gazija. Der Pokalsieg ist für Wilke Bestandteil eines „positiven Flows“, der nach dem 6:2-Befreiungsschlag über Bedburg-Hau sowie die unglückliche 1:2-Pleite bei Tabellenführer Niederwenigern folgte. Die Schlappe mit dem Gegentor in der Nachspielzeit hänge ihm immer noch in den Kleidern. Gegen den PSV mit Liga-Goalgetter Max Mahn (zehn Tore) soll am Sonntag, 15.30 Uhr, der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Mike Terfloth (dicker Fuß), Jan Luca Häselhoff (Wadenschmerzen) und Christoph Pinske (erkrankt) müssen womöglich passen. Emir Demiri kehrt zurück.