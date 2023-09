Fußball-Kreispokal Borussia Veen ballert sich ins Achtelfinale

Sein Gegenüber, Marcel Blaschkowitz war anderer Meinung: „Wir hätten zur Pause höher führen müssen.“ Johannes Hoogen sowie Leon Spillmann schossen den Ball an die Latte. Zwei Treffer für Alpen erzielte Nils Speicher, dem schon am vergangenen Freitag in der Meisterschaft beim 6:5-Erfolg über Büderich drei Tore gelungen waren. Zudem netzte Jan Luca Rassier.