Alpen gegen Kamp-Lintfort : „Aufgeheizte Stimmung“ – Polizei rückt zu Kreisligaspiel an

Alpen Die Polizei ist mit starken Kräften zum Spiel von Viktoria Alpen gegen DJK Kamp-Lintfort angerückt. Der Schiedsrichter hatte sie wegen der aufgeheizten Stimmung unter den Fans rufen lassen – er befürchtete eine Eskalation der Lage außerhalb des Platzes.

Während eines Fußballspiels in der Kreisliga A am Freitagabend in Alpen ist es zu Unruhen gekommen. Die Polizei wurde gerufen, sie rückte nach eigenen Angaben mit „starken Kräften“ an. Nach ihrem Eintreffen beruhigte sich die Lage soweit, dass das Spiel zwischen FC Viktoria Alpen und DJK Kamp-Lintfort zu Ende gespielt werden konnte – der Gastgeber gewann mit 3:0. Die Polizisten blieben vorsichtshalber bis zum Schlusspfiff vor Ort. Straftaten seien nicht festgestellt worden, berichteten die Beamten.