Kreisliga B: TuS Xanten bezwingt TuS 08 Rheinberg

Kreis Fußball-Kreisliga B: Der TuS schlug Rheinberg mit 4:2. Borth musste sich Budberg III beugen. Menzelen bleibt Schlusslicht.

Der TuS Borth hat den Faden und damit die Tabellenführung der Kreisliga B verloren. Der TuS Xanten rückte näher an die Spitzengruppe heran, in der sich auch Viktora Birten weiter hält.

TuS Borth – SV Budberg III 1:4 (1:1). 20 Minuten spielte der Aufstiegskanidat druckvoll und ging nach zwei Minuten durch Mika Heckers in Front. „Wir haben ein super Talent dafür, den Gegner wiederzubeleben. Wir könnten auch in der Notaufnahme arbeiten“, sprach Trainer Frank Misch danach von einer „grottenschlechten Leistung“. Nach dem Leistungseinbruch glich Arne Klüh vor der Pause per Hand-Elfmeter aus. Christian Kasprowski, Justin Auweiler und Andre Smaniotto legten nach den Seitenwechsel nach. „Ein Lob an meine Mannschaft, wie sie sich zurückgekämpft hat“, sagte Budbergs Coach Dominik Baum. Armin Schüler sah auf Seiten des TuS die Ampelkarte.