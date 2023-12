Fußball-Kreisliga A Beim TuS Borth herrscht nun eine neue Zuversicht

Um die fehlende Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor zu erhöhen, hat der TuS kurz vor Weihnachten zwei Neuzugänge geholt. Angreifer Gökhan Öztürk (28) schoss den 1. FC Lintfort II im Sommer mit 40 Treffern quasi im Alleingang in die Kreisliga A. Benjamin Dona Fils (24) ist durch sein hohes Tempo in der Offensive flexibel einsetzbar und in erster Linie für die Außenbahn vorgesehen. Auch er stößt aus Lintfort dazu. „Wir haben in der Hinrunde komplett ohne gelernten Stürmer gespielt. Da erhoffen wir uns schon einiges“, sagt Heydrich, der selbst eine Lintforter Vergangenheit hat. Den Kontakt stellte jedoch nicht er, sondern Andreas Gressl her. Der Borther Co-Trainer spielte mit Öztürk einst bei der DJK Lintfort zusammen.