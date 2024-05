Die Lage im Abstiegskampf der Kreisliga A So stehen die Chancen der gefährdeten Teams im Keller

Drei Teams, zwei Absteiger und nur ein Platz über dem Strich. Drei Spieltage vor dem Saisonende in der Kreisliga A kämpfen mit dem TuS Borth und dem 1. FC Lintfort II zwei Aufsteiger um den Klassenerhalt. Der OSC Rheinhausen wurde im vergangenen Jahr noch Tabellendritter und empfängt am Sonntag die Borther im direkten Duell.

Die Ausgangslage Nach dem Rückzug des VfL Repelen II steht bereits ein Absteiger in der Moerser A-Liga fest. Zwei weitere kommen hinzu. Die schlechteste Ausgangslage hat weiter der TuS Borth, der nach der 0:5-Niederlage im Abstiegsduell in Kamp-Lintfort mit 21 Punkten die Rote Laterne inne hat. Punktgleicher Vorletzter ist der OSC, der wie der 1. FC Lintfort II (23 Punkte) aber noch ein Spiel mehr bestritten hat als die Borther.



Borth braucht Patzer Die Partie gegen den Spitzenreiter Borussia Veen vom vergangenen Wochenende (0:7) war für das Team von Patrick Heydrich kein Maßstab. „Das war ein Bonusspiel. Veen ist nicht unsere Kragenweite“, sagt der Trainer rückblickend. Auch wenn seine Spieler den Ligaverbleib nicht mehr in der eigenen Hand haben, versprüht der 37-Jährige weiter Optimismus – zumal seine Mannschaft schon einmal weit abgeschlagen war und inzwischen wieder näher an die Konkurrenz herangerückt ist.