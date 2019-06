Fußball : Concordia trennt sich von Spieler, lässt bei Quint Gnade walten

Rheinberg-Ossenberg Fußball-Kreisliga A: Vorkommnisse beim letzten Meisterschaftsspiel führen zu Konsequenzen. Ossenberg regt eine „Sünderkartei“ beim Verband an.

Nach Bekanntgabe des Urteils reagierte auch der Vorstand des A-Ligisten aus Ossenberg. In einer Facebook-Meldung gab er bekannt, dass Quint, der in der neuen Saison vom Platz auf der Trainerbank auf die Position des Sportlichen Leiters des Clubs wechselt, getreu dem Motto „zeig’ Reue und tue Gutes“ an einem bislang noch nicht benannten sozialen Projekt teilnehmen werde. Zudem trennte sich der Club „mit sofortiger Wirkung“ von seinem Spieler, um seine „Null-Toleranz“ gegenüber Gewalt zu unterstreichen. Die Concordia unterstrich, dass sie grundsätzlich keinen Akteur in ihre Reihen aufnehmen werde, der in gewalttätiger Hinsicht schon einmal auffällig geworden sei.