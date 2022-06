DJK Eintracht Wardt : Konarski übernimmt Vorsitz von van Wesel

Xanten Eintracht Wardt hat einen neuen Vorsitzenden. Walter van Wesel kandidierte nach 16 Jahren nicht mehr und wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter, Carsten Konarski, rückt an die Vereinsspitze auf.

Konarski freut sich auf seinen Job: „Zurzeit sind wir 104 Mitglieder. Daraus ergibt sich auch schon die Aufgabe des neuen Vorstands. Wir möchten weitere Mitglieder gewinnen – und das nicht nur im Bereich Fußball.“ Der 1. Vorsitzende will mehr Aktivitäten am Sportplatz und „drumherum anbieten“. So laufen 18 Spieler für die neugegründete Alt-Herren-Mannschaft auf. Und die Dart-Abteilung, die mittlerweile auch im Ligabetrieb spielt, zählt zwölf Aktive. Höchstwahrscheinlich gibt es zur neuen Fußballsaison auch wieder eine Bambini-Gruppe in Wardt.