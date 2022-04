Boxer aus Moers zurück im Ring : K.o.-Sieg für Sahan Aybay nach 14 Sekunden

Sahan Aybay möchte sich als Profiboxer einen Namen machen. Foto: Tymex

Moers Der 26-jährige Boxer aus Moers hat einen Aufbaukampf in Bornheim schnell für sich entschieden. Noch in diesem Jahr möchte er wieder in Polen vor TV-Publikum in den Ring steigen. Aybay hofft weiter auf den Durchbruch als Boxprofi.