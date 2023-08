Oberligist spielt 1:1 gegen TSV Meerbusch SV Sonsbeck verdient sich ersten Punkt

Losing war hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Das Spiel stand auf Messers Schneide. Meerbusch hat eine brutale Qualität in der Offensive, so mussten wir bis zum Ende hinten hellwach sein. Aber die Jungs haben es sehr gut umgesetzt und im Spielaufbau immer wieder Lösungen gefunden. Am Ende haben wir uns mit dem Punktgewinn belohnt.“ TSV-Teammanger und Ex-Trainer des SV Sonsbeck, Horst Riege, meinte nach dem Remis: „Heinrich hat seine Mannschaft sehr gut eingestellt, und im zweiten Durchgang haben die Sonsbecker tolle Moral bewiesen.“ Am kommenden Sonntag geht’s zum Aufsteiger Union Frintrop, der mit vier Zählern gut in die Saison gestartet ist.