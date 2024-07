36 Wochen Leidenszeit beendet Klaus Keisers greift beim SV Sonsbeck wieder an

Der Test lebte von einigen individuellen Fehlern in den Defensivreihen, durch die auch alle fünf Treffer entstanden. Es war noch keine Minute gespielt, da wurde Stürmer Fabrice Kempe ungewollt von den Gästen in Szene gesetzt. Der ehemalige Duisburger, der neben Taira Kayama in vorderster Front agierte, ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum 1:0 (1.). In der 18. Minute erhöhte Philip Pokora, der gegen Klosterhardt über die gesamte Spielzeit auf der linken Offensivseite wirbelte, nach Vorlage von Kayama auf 2:0.