Vor wichtigem Oberliga-Duell in Homberg Beim SV Sonsbeck verfällt nun niemand in Panik

Losing betonte auch schon in den Wochen zuvor, dass in den meisten Spielen Kleinigkeiten entscheidend sind. So auch bei der jüngsten 0:2-Niederlage gegen den FC Büderich. Sonsbeck verpasste es, in Führung zu gehen – im Gegenzug schlug Büderich eiskalt zu. Kurz nach dem Seitenwechsel dezimierte sich der SVS durch eine unnötigen Platzverweis für Yechan Baek selbst, kassierte in Unterzahl das 0:2. Das Duell in Homberg ist aus Losings Sicht derweil eine Partie auf Augenhöhe. „Wir müssen weiter stabil stehen und weniger Fehler machen. Vorne zielstrebiger agieren und uns auch wieder mit Toren belohnen. Aber dafür dürfen wir nach Ballgewinnen und im Spielaufbau nicht zu leicht die Bälle verlieren. Wir haben teilweise ohne gegnerischen Druck die Bälle zum Gegner gespielt.“