Ausbildungsentschädigung zu niedrig : Keine Freigabe: Lukas Mölders sitzt zwischen den Stühlen

Den Wechsel vom SV Budberg zu Fichte Lintfort hatte sich der 20-jährige Fußballer anders vorgestellt.

Lukas Mölders kommt in dieser Saison auf bislang auf 13 Punktspiel-Einsätze. Er erzielte vor der Winterpause zwei Tore für den Fußball-Bezirksligisten SV Budberg. In der Rückrunde wird der 20-Jährige allerdings in keiner weiteren Meisterschaftspartie mehr auf dem Platz stehen. Der Offensivakteur wollte in der zweiten Halbserie für die Landesliga-Mannschaft von Fichte Lintfort spielen. Doch weil sich die Vereine bis zum 31. Januar nicht auf die Höhe der Ablösesumme einigen konnten, sitzt Mölders nun zwischen den Stühlen. Es liegt keine Freigabe vom SVB vor.