Karnevalsreiten in Veen : Jecke Auszeichnung für die „Entspannten Frauen“

Karnevalsreiten in Veen

Das Gewinner-Team in Veen waren die „Entspannten Frauen“. Foto: Reitstall

Veen In der Kategorie der Einzelreiter wurde Zoe als Schmetterling, die Ihr Pferd Ginger mit ins Kostüm einbezog, Erste bei der Veranstaltung im Stall Albers/Dams.

Um genau 17.01 Uhr ging beim Kostümreiten im Stall Albers/Dams in Veen die Gruppe der Einzelreiter an den Start. Schmetterling, Biene Maja, Superhelden und andere stellten sich der Jury vor. Über den Sieg in dieser Abteilung freute sich Zoe als Schmetterling, die Ihr Pferd Ginger mit ins Kostüm einbezog. Dahinter platzierte sich Angelina als dicke Hummel, auf dem Bronzerang folgte Lena mit dem Pony Tim.