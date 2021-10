Fußball-Landesliga : Sonsbecks Nummer eins Tim Weichelt ist wieder da

Sonsbeck Tim Weichelt, Kapitän und Sprachrohr des Spitzenreiters, ist nach auskurierter Knieverletzung beschwerdefrei. Am Sonntag beim Schlusslicht RSV Praest wird der 33-Jährige wieder zwischen den Pfosten stehen.

Der Kapitän ist zurück. Tim Weichelt, die Nummer eins im Tor des Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck, steht nach seiner Knie-Operation und acht Wochen Pause wieder zwischen den Pfosten des Spitzenreiters. Sein Comeback feierte der 33-Jährige beim 5:1-Erfolg im Niederrhein-Pokal bei Preußen Duisburg. Auch am Sonntag in der Meisterschaft gegen BW Dingden spielte Weichelt, er konnte die bittere 1:2-Niederlage gegen den schärfsten Verfolger allerdings nicht verhindern. „Wir haben kämpferisch wie spielerisch nicht unsere Leistung gebracht. Deshalb müssen wir uns an die eigene Nase packen“, sagte der Kapitän.

Unter der Woche wurden in Sonsbeck die Fehler analysiert und die Pleite aufgearbeitet. Mittendrin war Weichelt, dessen Rückkehr auf den Platz sicherlich ein wichtiger Faktor im Aufstiegskampf ist. „Tim ist einer der besten, vielleicht sogar der beste Keeper in der Liga“, meinte Chefcoach Heinrich Losing vor dem sonntäglichen Duell in Praest. Für seinen Schlussmann war die Zeit in der Zuschauerrolle nicht einfach. „Ich spiele schon einige Jahre Fußball, aber so eine lange Verletzungsphase hatte ich noch nie. Es ist immer doof, nicht mitmachen zu können. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder auf dem Platz helfen kann“, so Weichelt, der trotz seiner Verletzung regelmäßig bei den Übungseinheiten vorbeischaute und mit Trainer, Mannschaftsrat sowie Teamkollegen im engen Austausch stand.