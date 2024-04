Seydlitz-Mannschaft erreicht Rang zwei Kamper Vielseitigkeitsreiterinnen sichern sich Kreistitel

Sie waren so richtig nach dem Geschmack der Freunde des Pferdesports, die Kreismeisterschaften in der Vielseitigkeit, die beim RV Seydlitz Kamp in Szene gesetzt wurden. Nicht ohne Grund wird die Vielseitigkeit als Krone der Reiterei bezeichnet, da sie die Teilprüfungen Dressur, Springen und den Ritt im Gelände vereint, in denen höchste Anforderungen an Pferd und Reiter gestellt werden. Und die Gastgeber mischten ganz vorne mit. Die Kamper stellten zwei Kreismeisterinnen.