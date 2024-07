Schalke 04 setzt offenbar auf Hoffmann Justin Heekeren muss sich wohl mit einem Bankplatz begnügen

Hoffmann war vor der Saison als Nachfolger des zum VfL Wolfsburg abgewanderten Marius Müller vom Schalker Auftaktgegner Eintracht Braunschweig verpflichtet worden. Doch Heekeren, der zuletzt an den belgischen Zweitligisten Maasmechelen ausgeliehen war, konnte in der Vorbereitung mehrfach positiv auf sich aufmerksam machen. Durch durchweg gute Leistungen im Training und mehreren Testspielen, vor allem in der Partie gegen Twente Enschede, wuchsen die Hoffnungen auf den Stammplatz im S04-Tor. Heekeren überzeugte nicht nur auf der Linie, sondern auch mit dem Ball am Fuß und als lautstarker Dirigent seiner Vorderleute.