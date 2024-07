Offener Konkurrenzkampf im Tor ist entfacht Justin Heekeren will beim FC Schalke 04 bleiben und unterstreicht seine Ambitionen

Fortuna Düsseldorf hatte zuletzt – wie berichtet – großes Interesse an einer Verpflichtung von Justin Heekeren. Doch der Torwart aus Alpen-Veen entschied sich gegen einen Wechsel im Sommer. Der 23-Jährige möchte stattdessen beim FC Schalke 04 wieder angreifen und stand nach seiner persönlichen Kehrtwende am Samstag im Testspiel gegen den ukrainischen Champions-League-Teilnehmer Dynamo Kiew (2:2) die vollen 90 Minuten zwischen den Pfosten. Die Partie war gleichzeitig der Abschluss des einwöchigen Trainingslagers im österreichischen Mittersill. Bei beiden Gegentoren war Justin Heekeren machtlos. Im ersten Durchgang hatte er sich einmal stark in einem Eins-gegen-eins-Duell ausgezeichnet.