Stammplatz in Reichweite Justin Heekeren sammelt weitere Pluspunkte im Tor des FC Schalke 04

Auffällig: Justin Heekeren, der am vergangenen Wochenende noch mit dem aus der U 19 aufgerückten Torhüterkollegen Luca Podlech beim Parookaville-Festival in Weeze vorbeischaute, glänzte mit einer starken Spieleröffnung. Jeder schnelle Abwurf oder Abschlag landete in den Füßen seiner Mitspieler. Der Herausforderer dürfte beim Schalker Achtungserfolg gegen den Champions-League-Qualifikanten aus den Niederlanden weitere Pluspunkte im Torhüter-Rennen gesammelt haben. Mit der endgültigen Entscheidung ist im Laufe der Woche zu rechnen.