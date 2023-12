Weihnachtsfeier mit 650 Gästen Budberger Jugendfußballer kommen groß raus

Rheinberg · Vor 650 Gästen in der Rheinberger Stadthalle wurde auch die Mannschaft des Jahres geehrt. Jugendobmann Thomas Kehrmann will sich in die zweite Reihe zurückziehen. Rund 490 Nachwuchsfußballer spielen derzeit beim SV Budberg – mehr geht nicht.

12.12.2023 , 12:17 Uhr

Diese Talente wurden auf der Weihnachtsfeier der Budberger Jugendfußballer für ihre Leistungen geehrt. Foto: Thomas Kehrmann

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg