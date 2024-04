Verbandstag in Xanten LVN zeichnet Felix Klöckner vom Moerser TV aus

LVN-Präsidiumsmitglied Norbert Stein informierte in Xanten über die „Weltspiele der Studierenden“ (FISU World University Games), die im nächsten Jahr in Deutschland stattfinden werden. Es sei die weltweit größte Sportveranstaltung in 2025. Die Wettkämpfe werden vom 16. bis 27. Juli in Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Mülheim an der Ruhr ausgetragen; dazu etwa 10.000 Teilnehmer und Offizielle aus rund 170 Ländern erwartet. Die Leichtathleten wetteifern im Lohrheidestadion in Wattenscheid. LVN-Präsident Peter Wastl warb um Volunteers, von denen 12.000 benötigt werden.