Tennis-Jugend spielt in Rheinberg Vier Stadtmeister-Titel gehen an Ausrichter TC Solvay

Jonah Weinrich vom Tennisclub Rheinberg Grün-Weiß machte im vereinsinternen Duell gegen Linus Capelle schnell deutlich, dass er sich bei der Jugend-Stadtmeisterschaft in der U18-Wertung die Krone aufsetzen möchte. Er gewann das Finale schließlich mit 6:1, 6:3. Neun Einzel- und Doppel-Konkurrenzen bei den Mädchen sowie Jungen wurden auf der Anlage des TC Solvay ausgespielt. 48 Talente schlugen die Bälle übers Netz. Vier Titel gingen an den gastgebenden Verein, vier an den SV Budberg und einer an die Grün-Weißen. „Am Finaltag konnten wir sehr viele Zuschauer begrüßen, die bis zur Siegerehrung dageblieben sind, sodass die Kinder gebührend ausgezeichnet werden konnten“, sagte Pascal Maly aus dem Vorstand des TC Solvay. Die Volksbank Niederrhein sponsorte die Pokale.