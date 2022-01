DFB zeichnet Sven Ratz aus : Ein Jugend-Obmann ist der „Fußballheld“ von Viktoria Birten

Info

Der Wettbewerb Der DFB und seine Landesverbände sprechen mit der Aktion ausschließlich Kinder- und Jugendtrainer aller Altersklassen sowie Jugendleiter zwischen 18 und 30 Jahren an. Dieser Förderpreis richtet sich speziell an junge Ehrenamtliche, „um dieser Gruppe gezielt einen Mehrwert zu bieten“. Die ehrenamtliche Nachwuchsarbeit in den Vereinen soll somit langfristig gestärkt und den Folgen der demografischen Entwicklung fürs Ehrenamt entgegengewirkt werden. Je Fußball-Kreis gibt‘s im Jahr einen „Fußballhelden“. Zu den Wertungskriterien zählt ein sportlicher, organisatorischer sowie gesellschaftlicher Bereich.

Sieger Der Preis wird seit 2016 vergeben. 2017 wurde aus dem Fußball-Kreis Moers David Ingenfeld (SV Menzelen) ausgezeichnet, 2019 Raphael Ratz (Viktoria Birten) und 2020 Kai Borgmann (Büdericher SV).