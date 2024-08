Feuerwerk zum 50-jährigen Bestehen Tennis-Abteilung des SV Orsoy feiert Jubiläum

Lange bevor Boris Becker oder Steffi Graf für einen Boom des Sports mit dem gelben Filzball sorgten, gründeten 1974 40 Frauen und Männer in einer Rheinberger Gaststätte die Tennis-Abteilung des SV Orsoy. Auch der heutige Ehrenvorsitzende Rolf Rothgang und seine Ehefrau Bärbel saßen mit am Tisch. Mit dabei waren zudem Wilhelm Küpper, Arnold Prenger und Hans Kames, die den Tennissport zuvor in Eigenregie auf einem Platz am Hafendamm organisierten. Das Jubiläum wird an diesem Samstag ab 19 Uhr mit geladenen Gästen im Vereinsheim ausgiebig gefeiert. Höhepunkt ist gegen 22 Uhr ein Feuerwerk.