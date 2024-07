Rheinbergerin Josi Hoffacker in der Arena Auf Schalke EM-Volunteer erlebt Gänsehaut-Momente mit Harry Kane

Am Ende wurde die Grundschullehramtsstudentin Teil des Volunteer-Teams in Gelsenkirchen – ideal für die Anhängerin des FC Schalke 04, die vor Anpfiff aller vier Spiele in der Arena die Länderflagge des jeweiligen Auswärtsteams nach dem Verlesen der Aufstellungen auf den Rasen tragen, spät dann ausbreiten und halten durfte. Bei einer Kick-off-Veranstaltung im Mai kamen alle 1600 Volunteers im Alter zwischen 18 und 70 Jahren zum Kennenlernen in der „Host City“ Gelsenkirchen zusammen. Insgesamt acht Stunden Training waren an drei Tagen im Vorfeld nötig, bis der genaue Ablauf der Einlauf-Zeremonie unter Einhaltung aller Richtlinien einstudiert war. Angekurbelt von der Feierstimmung von außen musste jeder Griff sitzen.