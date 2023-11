Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen den 1. FC Kleve Sonsbecks Torhüter Jonas Holzum steht im Blickpunkt

Nach einer intensiven Vorbereitung setzte sich Holzum im Dreikampf durch und war zum Saisonstart als neue Nummer gesetzt. Er ist aktuell der jüngste Stammkeeper in der Oberliga Niederrhein und avancierte in den ersten 13 Punktspielen zu einem sicheren Rückhalt. Trainer Heinrich Losing bereut seine Entscheidung nicht: „Aus Vereinssicht war‘s natürlich ein Risiko, mit einem jungen Keeper in die Saison zu gehen. Es freut uns, dass Jonas so gut performt. Aber überrascht hat es uns nicht, da wir von seinen Fähigkeiten überzeugt sind. Er ist unheimlich zielstrebig und ehrgeizig, sodass es nur noch besser werden kann.“