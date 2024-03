Neue Aufgabe für Coach des TuS Xanten Johannes Bothen übernimmt Trainerjob bei Arminia Kapellen/Hamb

Noch 13 Spiele wird Johannes Bothen beim Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Am 2. Juni nach der letzten Saison-Partie gegen den FC Neukirchen-Vluyn heißt es für ihn Abschied nehmen. Bothen wird dann nach drei Jahren den Fürstenberg verlassen und in der nächsten Saison im Fußball-Kreis Kleve/Geldern einen anderen Trainerposten übernehmen, wie er am Donnerstagabend auf Nachfrage bestätigte. Armina Kapellen/Hamb, aktuell Tabellensiebter der A-Liga, hat den 37-jährigen Sonsbecker als Nachfolger für Marcel Lemmen verpflichtet. Als Co-Trainer wird Marvin Domagalla dabei bleiben. Frank Boos, der andere spielende Co-Trainer, wechselt in die sportliche Leitung, wie Bothen sagte. Lemmen pausiert aus familiären Gründen.