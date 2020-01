Tischtennis : An der Platte bis ins Achtelfinale

Johanna Paul trat in Büren in der Klasse Mädchen 15 an. Foto: Privat

Alpen Nachwuchsspielerin Johanna Paul aus Alpen überzeugte bei den „Westdeutschen“ im Einzel. Auch im Doppel kam sie weit.

Für das Turnier hatten sich 48 Nachwuchsspielerinnen aus ganz NRW qualifiziert. Johanna, die für WRW Kleve an der Platte steht, gewann alle drei Gruppen-Partien und erreichte wegen der Quotenregelung des Verbands die Runde der letzten 16 Mädchen. Hier traf die Schülerin aus Alpen auf Linda Wolf (LTV Lippstadt). In einem hochspannenden Duell setzte sich Johanna in fünf Sätzen durch. Im Achtelfinale war gegen Lina-Marie Engelmann vom SV Bergheim Schluss. 0:3 hieß es am Ende, wobei zwei Sätze knapp mit jeweils 10:12 verloren gingen. Auch im Doppel-Wettbewerb zog Johanna mit Lilian Assaf (DJK Holzbüttgen) in die Runde der letzten acht ein. Dort verspielten sie einen 2:0-Vorsprung und schieden aus dem Turnier aus.