Tischtennis: Johanna Paul als Gruppensiegerin zur Bezirkszwischenrangliste

Xanten/Düsseldorf Die 13-jährige aus Borth gewann bei der Bezirksvorrangliste alle ihre sieben Spiele. Auch gegen die Erstgesetzte blieb sie ruhig und drehte einen Rückstand.

(pm) Jüngst fand die Tischtennis-Bezirksvorrangliste Düsseldorf im Mädchen-Wettbewerb, also für die Jahrgänge 2002 und jünger – statt. Auch die 2005 geborene Johanna Paul, die im Jugenbereich für WRW Kleve spielt und im Seniorenbereich für den TuS Rheinberg an die Platte tritt, war dort vertreten.

Gespielt wurde in sechs Gruppen mit jeweils acht Mädchen im Modus „Jeder gegen jeden“. Das Ziel war für alle die Qualifikation für die Bezirkszwischenrangliste, deren Wettbewerbe am 6. April ausgetragen werden. Insgesamt waren 48 Mädchen am Start, aber lediglich 18 Plätze waren zu vergeben – in jeder der sechs Gruppen qualifizierten sich die Plätze eins bis drei. Teilnehmer waren Mädchen aus den Kreisen Niederrhein, Rhein-Ruhr, Bergisches Land, Düsseldorf, Neuss/Grevenbroich, Mönchengladbach, Essen und Krefeld.