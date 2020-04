Tischtennis :  Johanna Paul hält sich mit einem Ball-Roboter in Form

Alpen Die 14-jährige Tischtennis-Spielerin aus Alpen trainiert derzeit an der heimischen Platte. Auch, um für die kommende Saison gut vorbereitet zu sein.

Klar, mit diesem Gegenüber lassen sich auch Topspin-Schläge üben. Aber es fehlt eben der zwischenmenschliche Kontakt an der Platte. Die14-jährige Johanna Paul, eine der besten Tischtennis-Spielerinnen ihrer Altersklasse in NRW, trainiert daheim in Alpen auch am Ball-Roboter.