Letzter Start im Jugendbereich Johanna Paul holt Bezirkstitel im Einzel und Doppel

Die 18-jährige Johanna Paul aus Alpen hat bei den niederrheinischen Tischtennis-Jugend-Bezirksmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Krefeld ausgespielt wurden, hervorragende Erfolge erzielt. So wurde sie im Einzel-Wettbewerb der Mädchen 19 Bezirksmeisterin. Gestartet war sie für ihren neuen Verein im Jugendbereich, die DJK Holzbüttgen.