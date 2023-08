Joachim Geisler aus Xanten Der Edelhelfer des Nibelungen-Triathlons

Xanten · Am 3. September steigt in Xanten der 37. Nibelungen-Triathlon. Seit jeher mit dabei ist auch Joachim Geisler – beim Aufbau und an der Strecke. Am 27. Mai 1987 gründete er mit dem verstorbenen Gerd Reinders die Triathlon-Abteilung des TuS.

23.08.2023, 14:30 Uhr

Am 3. September wird der 67-jährige Joachim Geisler wieder an der Radwechselzone anzutreffen sein. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Von Heidrun Jasper