E-Sportler bei Borussia Mönchengladbach Jannis Pütz übersteht nächste WM-Qualifikationsrunde

Am 12. November wird der SV Sonsbeck in der Fußball-Oberliga im Sportpark gegen den 1. FC Kleve antreten. Jannis Pütz wird dann nicht auf dem Rasen stehen, sondern etwa 550 Kilometer entfernt im Trikot von Borussia Mönchengladbach mit dem Controller im Einsatz sein. Der Mittelfeldakteur nimmt in London unweit des Stadions von West Ham United mit der Playstation 5 an einem weiteren Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft im Fußballsimulationsspiel „EA FC 24“ teil. Der E-Sportler hat sich am vergangenen Sonntag vom heimischen Walbeck aus für die Playoff-Runde in der englischen Hauptstadt qualifiziert. Der Weg zum WM-Finale ist allerdings noch weit.