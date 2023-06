Fußball-Oberliga Jannik Hinsenkamp will Stammplatz im Tor des SV Sonsbeck

Hinsenkamp konnte sich bereits über mehrere Wochen im Probetraining ein Bild von seinem neuen Verein machen. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe. Ich wurde vom ersten Tag super aufgenommen und habe mich direkt wohl gefühlt. Es herrscht eine gute Atmosphäre in der Truppe und das auch vor und nach den Trainingseinheiten“, so der 23-Jährige, der bei den Bambini in St. Hubert die ersten Schritte als Fußballer machte. Schon in der F-Jugend bei Bayer Uerdingen entdeckte er seine Vorliebe für das Torhüterspiel. Die Handschuhe zog er auch auf seinem weiteren Weg bei Rot-Weiß Oberhausen, erneut Bayer Uerdingen, KFC Uerdingen und FSV Duisburg nicht mehr aus.