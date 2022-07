Jan Pimingstorfer traf am 7. Juni 2015 : Sonsbecks letzter Oberliga-Torschütze

Jan Pimingstorfer, hier in der Heimpartie gegen Turu Düsseldorf im November 2014, stand für den SV Sonsbeck in 14 Oberliga-Spielen auf dem Rasen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

SONSBECK Im Juni 2015 traf Nachwuchsstürmer Jan Pimingstorfer für den SVS in Homberg zum 2:0. Der Abstieg stand zu dem Zeitpunkt schon fest. 2016 verließ er den Klub. Der gebürtige Sonsbecker spielt seit 2020 für den GSV Moers. Wir haben mit ihm gesprochen.

Von Andre Egink

Nach sieben Jahren Abstinenz spielen die Fußballer des SV Sonsbeck ab dem 7. August beim SC St. Tönis wieder um Oberliga-Punkte. Den letzten Auftritt in der fünften deutschen Spielklasse hatte das Team am 7. Juni 2015. Der Abstieg stand da schon fest. Gegner war der Tabellenletzte VfB Homberg. Die Rot-Weißen verabschiedeten sich anständig mit einem 2:0-Sieg durch die Treffer von Stephan Schneider und Nachwuchsspieler Jan Pimingstorfer. Ein damals 17-jähriger Angreifer war der bislang letzte Oberliga-Torschütze des SVS.

Für den gebürtigen Sonsbecker, der seit vier Jahren in Uedem wohnt, sei es eine tolle Zeit gewesen. Schließlich war er als A-Junior inmitten des Oberliga-Kaders, der in der Saison 2014/15 auf Mannschaften wie den Wuppertaler SV, KFC Uerdingen, MSV Duisburg II oder Rot-Weiß Oberhausen traf. Coach Thomas Geist lockte den pfeilschnellen Stürmer 2014 von der U19 des SV Straelen zurück zu seinem Heimatverein. „Eigentlich war ein Wechsel zum MSV Duisburg geplant, aber Thomas überzeugte mich, mit der Doppelbelastung in einer guten A-Jugend-Mannschaft und bei der Sonsbecker Ersten in der Oberliga mitzuspielen“, erinnert sich Pimingstorfer gerne an diese Zeit zurück. Geist schenkte ihm viel Vertrauen und bot ihn immer wieder im Oberliga-Team auf.

Info Neben Sonsbeck stieg auch Homberg ab Saison 2014/15 Mit 37 Punkten stieg der SV Sonsbeck als Tabellenviertletzter ab. Beste Torschützen waren Stephan Schneider, Felix Terlinden und Bastian Grütter mit je fünf Toren. Schlusslicht war übrigens der VfB Homberg, der auf 22 Zähler kam.

Am letzten Spieltag in Homberg krönte der Youngster seine Leistung mit seinem ersten Treffer. In der 87. Minute wurde Pimingstorfer von Mitspieler Marvin Hitzek mit einem Pass in die Schnittstelle auf die Reise geschickt. Im Duell gegen VfB-Keeper und seinen heutigen Mannschaftskollegen beim GSV Moers, Dominik Weigl, behielt er die Übersicht und schob zum 2:0 ein. Neben den 14 Oberliga-Einsätzen in der Abstiegssaison lief Pimingstorfer für die U19 auf, für die er 18 Treffer in der Meisterschaft und elf Tore im Pokalwettbewerb erzielte.

Im Niederrheinpokal sorgten die Sonsbecker Nachwuchskicker für Furore. Im Achtelfinale warfen die Rot-Weißen mit einem 2:1 durch zwei Treffer von Pimingstorfer den Bundesligisten Wuppertaler SV raus. Erst im Halbfinale nach einem sensationellen Fight unterlag der SVS Fortuna Düsseldorf, einem weiteren Bundesligisten, mit 6:7 im Elfmeterschießen. Zum Kader gehörten auch Jonas Grüntjens, Johannes Keisers, Robin Schoofs und Luca Terfloth, die heute noch Bestandteil der ersten Mannschaft sind.

„Diese Spielzeit war die Hochphase in meiner Laufbahn. Durch die Doppelbelastung war ich top fit“, meinte Pimingstorfer, der seine Stärken vor allem in der Geschwindigkeit hatte. „Ich bin in jedes Spiel mit viel Freude, Spaß und Selbstbewusstsein gegangen.“ Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft gab’s einen Trainerwechsel. Sein Förderer Thomas Geist ging. Thomas Dörrer übernahm, mit Guido Lohmann kam ein neuer Sportlicher Leiter. Das Stürmerjuwel spürte nicht mehr das Vertrauen und kam nur noch auf vier Einsätze in der Landesliga. Pimingstorfer fand sich immer häufiger in der „Zweiten“ wieder.

So lief er 21-mal in der Kreisliga A auf und erzielte dort elf Tore. „Es fehlte die Kommunikation, ich wurde schnell in die Zweite abgeschoben. Danach habe ich einen Knick bekommen und die Prioritäten anders gesetzt. Fußball stand auf einmal nicht mehr an der ersten Stelle“, gibt er zu. Es folgte ein Abstecher zum Lokalrivalen Borussia Veen, ehe er den Lockrufen von Ziehvater Geist folgte und zum FC Meerfeld wechselte. Dort blieb er drei Spielzeiten und erzielte in 58 Partien 25 Tore. „Thomas wollte mich wieder aufbauen und für höhere Aufgaben vorbereiten.“