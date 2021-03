Fußball :  Jan-Luca Geurtz läuft wieder für Viktoria Goch auf

Sonsbeck Landesliga-Spitzenreiter SV Sonsbeck und der 25-jährige Offensivakteur hatten sich im November getrennt. Jetzt geht Geurtz zum aktuellen Spitzenreiter der Bezirksliga, der vom Xantener Daniel Beine trainiert wird.

Jan-Luca Geurtz hat einen neuen Verein gefunden. Der 25-jährige Offensivakteur, der sich beim Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck vor einigen Monaten verabschiedet hat, wird künftig wieder für Viktoria Goch auflaufen. Die Viktoria, die vom Xantener Daniel Beine trainiert wird, ist derzeit Tabellenführer in der Bezirksliga und will bis 2022 den Aufstieg in die Landesliga schaffen. „Jan-Luca Geurtz ist ein schneller Spieler, der eine neue Facette in unsere Offensive bringen wird“, sagt Beine.