Neuigkeiten zum Kunstrasen-Projekt Warum beim TuS Borth die Vorfreude wächst

Die Kalkulation der Gesamtkosten beläuft sich auf circa 1,3 Millionen Euro. Für einen neuen Ascheplatz würden 750.000 Euro anfallen. Die Eigenleistung für die Mehrkosten von 550.000 Euro bei einer Modernisierung beläuft sich auf rund 200.000 Euro. „Wir sind überzeugt, das Projekt gemeinsam mit der Stadt stemmen zu können. Wir fordern nicht nur, sondern suchen gemeinsam und konstruktiv nach Möglichkeiten und werden unseren gemeinsamen Weg weitergehen“, so Misch. Die nächste Ratssitzung für den Haushalt 2024 findet am 19. März statt. Es besteht bei den Borthern die Hoffnung auf einen Baubeginn noch in diesem Jahr.



Aus den Abteilungen Die Fußballer kämpfen um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Die zweite Mannschaft und die Damen hoffen ebenso weiter auf Zuwachs wie die Tennis-Abteilung, die seit Kurzem von Markus Lenders geführt wird. Die erste Tischtennis-Mannschaft hat den Aufstieg in die Bezirksoberliga noch nicht abgeschrieben. In der Fußball-Jugend werden Spielgemeinschaften mit dem SV Millingen und dem Büdericher SV gebildet. 14 Teams nehmen von der A-Jugend unter der Leitung von Stefan Kuban bis zu den Bambini am Spielbetrieb teil. Jugendleiterin Sandra Baltes wird ihr Amt im Februar berufsbedingt zur Verfügung stellen. Die Fußballschule wird wieder in der fünften Sommerferienwoche veranstaltet.