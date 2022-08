Hauptversammlung mit Ehrungen : Mitgliederfamilie des SV Millingen wächst in der Corona-Krise

Rheinberg Der Sportverein von der Jahnstraße hat die Pandemiezeit gut überstanden. Für den Neubau des Klubsheims stehen Fördergelder in Höhe von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Clemens Brune bekam die Silberne, Angelika Glanz die Goldene Verdienstnadel.

Die Mitgliederzahlen des SV Millingen sind trotz der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren gestiegen. Diese positive Entwicklung gab der Vorsitzende, Ulrich Glanz, auf der Hauptversammlung am Sportplatz an der Jahnstraße bekannt. Und er konnte über weitere erfreuliche Nachrichten berichten.

So werde die Umrüstung der Flutlichtanlage des Hauptplatzes mit LED-Strahlern in dieser Woche abgeschlossen sein. Hierfür erhielt der SVM einen Zuschuss in Höhe von circa 32.500 Euro aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“. Fast 18.000 Euro müssen aber als Eigenleistung beigesteuert werden, die durch eine Spende der Kultur- und Sozialstiftung der Sparkasse Rheinberg in Höhe von 4000 Euro reduziert wurde.