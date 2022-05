Jahreshauptversammlung : SV Menzelen plant seine Feier zum hundertjährigen Bestehen

Alpen Auf der Hauptversammlung wurde einer moderaten Beitragserhöhung zugestimmt. 27 Trainer kümmern sich aktuell um mehr als 180 Jugendfußballer.

Es ist ein Trend, der sich bei Vereinen aller Art abzeichnet: Immer weniger Mitglieder nehmen an einer Jahreshauptversammlung teil. So war es auch beim Treffen des SV Menzelen in der Gaststätte „Zur Deutschen Eiche“, zu dem nur 24 der mehr als 500 Mitglieder erschienen. „Es kommen leider immer weniger“, stellte der Vorsitzende Thomas Lübcke bei seiner Eröffnungsrede mit Bedauern fest.