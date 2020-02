Interview mit Jonas Brudnitzki : „Jeder muss für den anderen da sein“

In der Saison 2017/18 bejubelten Jonas Brudnitzki (2.v.l.) und Kemal Sürücü (r.) als Spielertrainer der DJK Labbeck/Uedemerbruch II etliche Tore und die Meisterschaft in der C-Liga. Jetzt sollen sie die „Erste“ des Vereins vor dem Absturz aus der B-Liga retten. Foto: Nein/NN

Der 35-Jährige und Kemal Sürücü sind wieder Spieler-Trainer bei der DJK Labbeck/Uedemerbruch. Sie sollen den Fußball-Ligisten zum Klassenerhalt führen.

Kemal Sürücü (37) und Jonas Brudnitzki (35) haben sicherlich schon einfachere Aufgaben lösen müssen. Die beiden Trainer-Kumpel sollen die Fußballer der DJK Labbeck/Uedemerbruch vor dem Absturz in die C-Liga retten – praktisch ohne Vorbereitung auf die zweite Halbserie, die bereits am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel beginnt.

Aufstieg In der Saison 2017/18 hatten Kemal Sürücü und Jonas Brudnitzki die „Zweite“ die DJK in die B-Liga geführt.

Jonas Brudnitzki Es war nicht von uns geplant. Aus der Not des Vereins heraus haben wir schließlich dem Vorstand zugesagt. Letztlich ist es auch eine Herzensangelegenheit für uns. Kemal und ich haben damals mit der DJK in der Bezirksliga gespielt, halt schon vieles in dem Verein mitgemacht. Was jetzt in Labbeck passiert, ist nicht in Ordnung. Es ist dringend eine Veränderung notwendig.