Interview Johannes Bothen : „Die Meisterschaft wäre ein Bonus“

Sonsbeck Fußball: Hinter dem Aufstiegstrainer des SV Sonsbeck II liegt eine lange Partynacht.

Fünf Wochen vor dem Saisonende steht der SV Sonsbeck II als erster Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Johannes Bothen (33), der in dieser Spielzeit nicht mehr selber vor den Ball tritt, formte ein echtes Spitzenteam, das nach der Winterpause noch keinen Punkt abgab.

Johannes Bothen Ne, ein bisschen benebelt vielleicht. Die Aufstiegsfeier im Vereinlokal ging für mich so bis 3 Uhr. Vorher haben wir am Platz mit den Leuten gefeiert, die uns in dieser Saison begleiten.