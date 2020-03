Fußball in Orsoy : „Es gibt großen Gesprächsbedarf“

Fußball in Orsoy

Timm Ernicke, der neue Fußball-Abteilungsleiter des SV Orsoy, ist erst 23 Jahre alt.

Vor wenigen Tagen, als größere Versammlungen noch erlaubt waren, wurde Timm Ernicke beim SV Orsoy einstimmig in das Amt als Fußball-Abteilungsleiter gewählt. Der 23-Jährige löste Marcello Vergaro ab, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Als aktives Mitglied der A-Liga-Mannschaft weiß Ernicke ganz genau, wie der Verein tickt.

Herr Ernicke, was haben Sie schon bewegen können?

Timm Ernicke In Zeiten von Corona sind natürlich persönliche Gespräche tabu. Aber dank der sozialen Netzwerke habe ich mit den SVO-Offiziellen regelmäßig Kontakt. Leider kann die Mannschaft zur Zeit auch nicht trainieren. In der Trainerfrage hoffe ich, dass ich gemeinsam mit dem Vorstand bald eine Lösung präsentieren kann. Alles weitere wird sich dann ergeben, wenn wir wieder zur Normalität zurückgekehrt sind. Aber wir sind im Gespräch und halten so Kontakt.