Interview mit dem SVS-Vorsitzenden Marc Lemkens : „Den verpassten Aufstieg mache ich nicht am Trainer fest“

Sonsbeck Der Vorsitzende des SV Sonsbeck zu den Gründen, warum der Sprung in die Fußball-Oberliga verpasst wurde.

Marc Lemkens, der Vorsitzende des SV Sonsbeck, hätte den Gästen auf der Jubiläumsfeier zum 100. Club-Geburtstag so gerne von der Rückkehr der ersten Fußball-Mannschaft in die Oberliga berichtet. Daraus wird nichts. Nach drei sieglosen Partien ist zwei Spieltage vor Schluss klar, dass die Rot-Weißen den Aufstieg abhaken müssen. Die Spieler hatten im Endspurt den Kopf nicht frei, sagt Lemkens.

Lemkens Ein Grund ist sicherlich das Verletzungspech. Das Fehlen von Kristof Prause, der in toller Form war, und Sebastian Leurs, der ebenfalls gut drauf war, machte sich schon sehr bemerkbar. So war die komplette linke Seite lahm gelegt. Und dass im Spiel gegen Klosterhardt die komplette Innenverteidigung fehlte, war ebenfalls nicht von Vorteil.

Lemkens Für mich hat die Schwächephase auch was mit der Psyche der Spieler zu tun. Das 2:2 von Niederwenigern in der Nachspielzeit war hart. Wir wären sonst drei Punkte weg gewesen. Das Selbstvertrauen hat gelitten. Und dass die Mannschaft bei Genc Osman statt nach fünf Minuten mit 3:0 zu führen plötzlich zurückliegt, hat im Kopf ebenfalls zu einem Knacks geführt. So etwas lässt sich nicht so einfach verarbeiten.