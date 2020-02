Herren-Tennis in Budberg : „Mit dem Druck muss jeder Spieler klarkommen“

Der 38-Jährige möchte als Kapitän mit den Budberger Tennis-Herren am Sonntag in die 1. Verbandsliga aufsteigen.

Die Budberger Tennis-Herren stehen vor einem historischen Match. Die Mannschaft um Kapitän Mario Lesic kann am Sonntagnachmittag bei Eintracht Duisburg den Aufstieg in die 1. Verbandsliga eintüten. So hoch hat noch nie eine Herren-Mannschaft des TC Schwarz-Weiß in der offenen Klasse gespielt.