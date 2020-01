Tanzsport : „Es war richtig, uns breiter aufzustellen“

Einer der Höhepunkte der Vereinsgeschichte: 2010 richteten die Quibbles die DM aus. Die Xantener traten auch in der Quartett-Klasse an. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Die Xantener Quibbles feiern in diesem Jahr 40. Vereinsgeburtstag. Es wird drei besondere Tanz-Events geben.

Andreas Ahls Es wird sogar einige besondere Angebote geben. Am 15. Februar geht’s los mit einer ganz besonderen Dozentin, die nach Xanten kommt. Willie Stark ist eine international renommierte Choreografin, Tänzerin und Tanzlehrerin, die mittlerweile zu einem festen Bestandteil in der urbanen Szene geworden ist. Sie arbeitet unter anderem als Choreografin fürs ZDF. Willie unterrichtet mit Einflüssen aus Hip Hop, House, Top Rock, Afro und dem Contemporary. Die Teilnehmer unseres Workshops erwartet ein einzigartiger, energievoller Tanz.

Ahls Da es kein echtes Jubiläum ist, planen wir kein großes Fest nur für unsere Mitglieder. Vielmehr können sich bei der Party am 2. Mai alle Gruppen unseres Vereins präsentieren. So wird sich erstmals seit 2010 auch wieder eine Quartett-Formation im Rock’n’Roll auf der Bühne präsentieren.

Ahls Ein toller Moment war die Deutsche Meisterschaft 2008 mit dem überraschenden Titel-Gewinn der Quartett-Formation. Sportlicher Höhepunkt war die DM 2010, die wir in Kalkar ausgerichtet haben. Und nicht zuletzt das WM-Finale mit der Boogie Woogie-Formation 2013 in Prag.

Ahls Ich hoffe doch, dass wir im Streetdance und Rock’n’Roll wieder Leistungssportler auf dem Turnier-Parkett stellen können. Wir haben uns in Zusammenarbeit mit dem Verband extra ein neues Trainingskonzept überlegt. So werden jetzt schon in den Kindertanz-Gruppen die Grundlagen für die beiden Bereiche mit vermittelt. Akrobatische und turnerische Elemente stehen noch mehr im Mittelpunkt. Die Kids haben dann später die Wahl, was sie machen wollen.