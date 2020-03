Fußball-Kreisliga B : Intervallläufe und Krafttraining, um nicht einzurosten

Kreis Und ein weiteres Wochenende ohne Zweikämpfe, Pässe sowie Tore ist vorüber. Neben den Spielern suchen auch die Trainer während der unfreiwilligen Unterbrechung der Meisterschaft nach Ablenkung. In den B-Ligen im Fußball-Kreis Moers setzen die Übungsleiter auf die Eigendisziplin ihrer Teams.

„Der Sonntag auf dem Platz fehlt einfach“, sagt Alexander Wisniewski und spricht das aus, was viele seiner Kollegen denken. Der Trainer von Viktoria Birten vermisst auch die regelmäßige Treffen mit seinen Spielern. Da er sich gerade erst eine Doppelhaushälfte gekauft habe, gebe es für ihn vorerst genügend Ablenkung. Die freie Fußball-Zeit nutzt der Coach auch für die Planung der neuen Saison. „Mit zwei Drittel des Kaders habe ich schon gesprochen.“ Bis es weitergeht, absolvieren die Birtener individuelle Laufeinheiten. „Ich habe auch schon mitbekommen, dass ein paar Jungs koordinative Sachen in ihren Gärten gemacht haben.“

Beim SV Sonsbeck III läuft das Training gerade nicht anders ab. „Jeder macht sein Programm“, berichtet Übungsleiter Thomas Loeffen. Seine Truppe könne bei einer Fortsetzung des Spielbetriebs weiter um den Aufstieg in die Kreisliga A mitspielen. „Wir sind definitiv oben dran. Nur aus dem Stand wird das eben nichts“, appelliert er an seine Schützlinge, nicht nachzulassen.

Auf Eigenmotivation wird auch beim Tabellenletzten TuS 08 Rheinberg gebaut. Trainer Roman Ehresmann versichert aber: „Es liegt keiner auf der faulen Haut. Ich kriege zahlreiche Nachrichten von meinen Spielern über ihre Laufleistungen.“ Mit den Sprints auf dem Platz sei das aber in keiner Weise zu vergleichen. „Ohne Ausgleich kann man schnell in Depressionen verfallen.“ Ehresmann überbrückt den fehlenden sportlichen Reiz, indem er mehr Zeit mit seiner Familie verbringt. Die Saison hat er schon abgehakt. „Ich glaube nicht, dass es weitergeht. Ich bin auf die Wertung der Offiziellen gespannt. Es wäre aber peinlich, wenn wir mit unserer Qualität absteigen würden.“

Würde die Saison abgebrochen werden, würde sich Marcel Lerf doch ärgern. Der neue Trainer des SV Vynen-Marienbaum hat vor der Zwangspause erst während einer Begegnung an der Seitenlinie gestanden. „Ich hab die Jungs gerade mal richtig kennengelernt“, sagt Lerf, der, Stand jetzt, nur bis zum Saisonende da ist. Sein Team soll dennoch an sich arbeiten. „Da appelliere ich eher an den eigenen Charakter.“ Ablenkung finden einige Spieler an der Playstation beim FuPa-FIFA-Turnier.