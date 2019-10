Pferdesport : Initiatoren des Xantener Pony-Turniers sind begeistert

XANTEN Die Premiere auf dem Tünglerhof ist geglückt. Die Ponysportförderung Unterer Niederrhein war „mega“ zufrieden.

Eva Müller, eine der Initiatoren der Ponysportförderung Unterer Niederrhein (PSFUN), steht noch unter dem Eindruck der Premiere in Xanten. Es war das erste Turnier, das die Interessengemeinschaft auf die Beine stellte. Unterstützt wurde die PSFUN vom Pferdesportverband Rheinland. „Die Veranstaltung war mega“, sagte Müller und meinte weiter: „Wir hatten Reiter vor Ort, die mehr als 500 Kilometer gefahren sind.“

Das hochkarätige Pony-Turnier fand auf dem Tünglerhof der Familie Miß statt. Es gab auch ein Springen der mittelschweren Klasse, dessen Starterfeld voll ausgelastet war. Wegen der hohen Nennungszahlen wurde das Turnier auf zwei Tage ausgedehnt. Die jüngsten Nachwuchsreiter bildeten den Auftakt. Stark präsentierte sich Franziska Bockhorn vom Club der Pferdefreunde Goch in der Ponystilspringprüfung der Eingangsstufe. Die Wertnote (WN) von 8.80 (9 = sehr gut) konnte sich sehen lassen. Achim Lennartz und Dieter Kempken saßen am Richtertisch. Auch das gleichbleibende und vor allem kontrollierte Grundtempo trugen dazu bei, dass sich die junge Amazone an der Spitze dieser Prüfung wiederfand.