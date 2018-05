Lokalsport: In Xanten ist wieder alles im Lot

Xanten Die Stimmung ist gut in der Tischtennis-Abteilung des TuS. Die Herren- und Schüler-Mannschaft stiegen in die Bezirksliga auf.

Rund drei Jahre ist es her, als der TuS Xanten zu den Top-Herren-Mannschaften in Deutschland zählte und in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord mitmischte. Nach dem Abstieg in der Saison 2014/15 und dem Rückzug des Teams folgte der tiefe sportliche Fall. Nach einem Jahr Landesliga-Zugehörigkeit ging es runter bis in die Bezirksklasse. Nun, zwei Jahre später, ist der Neuanfang geschafft. Das Sextett krönte eine erfolgreiche Spielzeit mit der Meisterschaft und den Sprung in die Bezirksliga. "Die Vereinsstruktur ist intakt und die Stimmung gut. Im Nachwuchsbereich sind auch die Schüler in die Bezirksliga aufgestiegen", sagte Fabian Welbers (23), Geschäftsführer der Tischtennis-Abteilung.