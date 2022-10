Fußball-Bezirksliga : Xanten holt gegen den SV Budberg vier Tore auf

Es ist die Szene, die für Xanten die Wende zum Positiven gegen den SV Budberg bedeutete. Jonas Vengels (links) trifft zum 1:4 im Derby der Bezirksliga. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Fußball-Bezirksliga: 5:5 heißt es am Ende eines dramatischen Derbies am Xantener Fürstenberg. Die Gastgeber scheinen zur Pause schon geschlagen, retten dann aber in letzter Minute noch das Remis gegen Budberg.

Das Verfolgerduell in der Bezirksliga zwischen dem TuS Xanten und dem SV Budberg endete 5:5 (0:4). Die Budberger sahen bereits wie der sicherere Sieger aus, ehe Lukas Wellmanns in der 90. Minute zum 5:5 einköpfte. Xantens Stadionsprecher Anton Artz brachte es unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff auf den Punkt, ohne zu wissen, was sich im zweiten Durchgang noch ereignen würde. „Sowas haben wir am Fürstenberg schon lange nicht mehr erlebt.“

Auch die 100 Zuschauer schauten zunächst ungläubig Richtung Rasenplatz. Die Hausherren waren im ersten Durchgang gegen eiskalte Budberger chancenlos und lagen folgerichtig mit 0:4 hinten. Nach dem Seitenwechsel drehten die Domstädter mächtig auf und belohnten sich mit der letzten Aktion nach starker Aufholjagd noch mit einem Punkt.

Info TuS Xanten – SV Budberg 5:5 (0:4) TuS Xanten: D. Vengels; Ofterdinger (37. L. Neinhuis), Meyer, van Schyndel, Binn, J. Vengels, Wardemann (32. Timm), Bücken (59. Utzka), van Huet, Binias (83. Wellmanns), Geroschus (90. M. Neinhuis).

SV Budberg: Delgado; Klüppel, Beerenberg, Twardzik (71. Amissah), Eckhardt (71. Nowak), Franke, Paul, Kömpel, Häselhoff, Hahn (90. L. Severith), Weyhofen. Tore: 0:1 Eckhardt (13.), 0:2, 0:3 Paul (27., 29.), 0:4 Hahn (42.), 1:4 J. Vengels (47.), 2:4, 3:5 Geroschus (53., 84.), 2:5 Franke (72.), 4:5 van Schyndel (88.), 5:5 Wellmanns (90.)

Nach kurzer Abtastphase übernahmen die Gäste sofort die Kontrolle. Fynn Eckhardt, der im Sommer vom Oberligisten Germania Ratingen nach Budberg wechselte, stand nach langer Verletzungspause erstmals in der Startelf von Tim Wilke. Und der Neuzugang zeigte prompt, warum er vorher zwei Ligen höher seine Schuhe schnürte. Nach zwölf Minuten nutzte der Mittelfeldmann die Unordnung im TuS-Strafraum zum 0:1. Danach war fast jeder Schuss ein Treffer.

Budberg hatte viel Ballbesitz, lief hoch an und setzte die verunsicherte Mannschaft von Johannes Bothen mit seinem Pressing enorm unter Druck. Die Fehler häuften sich, Moritz Paul vollendete zwei exakte Vorlagen von Eckhardt und Simon Kömpel zum 2:0 und 3:0 nach einer guten halben Stunde. Lennart Hahn schlenzte den Ball kurz vor der Halbzeitpause aus 20 Metern in den rechten Giebel. Xanten fand im gesamten ersten Durchgang kein Rezept und konnte bis auf einen Weitschuss von Joris Ofterdinger keine offensiven Akzente setzen. Der überforderte Verteidiger wurde von Johannes Bothen frühzeitig vom Feld genommen. Um mehr Stabilität zu schaffen, betrat auch Mittelfeldmann Lars Neinhuis den Platz noch in der ersten Halbzeit.

Bothen fand in der Kabine genau die richtigen Worte. „Wir haben uns vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen und wollten den Zuschauern zeigen, dass das nicht der gewohnte Xantener Fußball auf dem Fürstenberg war“, sagte der Trainer.